Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość

Kluczowe fakty:
- W mediach tradycyjnych i społecznościowych co i rusz pojawiają się nowe doniesienia o lekach na otyłość. Są zachwyty i przestrogi.
- Na czym polega działanie analogów GLP-1 i dlaczego jest pomocne w leczeniu otyłości?
- Analogi GLP-1 są przeznaczone do stosowania w dwóch wskazaniach - cukrzycy typu 2 i otyłości. Ale nie dla wszystkich są refundowane.
- Jakie teorie na temat tych leków są najczęściej powielane? Które są prawdziwe, a które nie?
Dawno o żadnym leku nie było tak głośno jak o analogach GLP-1, czyli popularnych zastrzykach stosowanych w leczeniu otyłości. Oprah Winfrey poświęciła im specjalne wydanie swojego programu. Spektakularnymi metamorfozami po zastosowaniu zastrzyków chwalą się gwiazdy, m.in. piosenkarka Meghan Trainor.