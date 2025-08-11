Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość

Kluczowe fakty:

W mediach tradycyjnych i społecznościowych co i rusz pojawiają się nowe doniesienia o lekach na otyłość. Są zachwyty i przestrogi.

Na czym polega działanie analogów GLP-1 i dlaczego jest pomocne w leczeniu otyłości?

Analogi GLP-1 są przeznaczone do stosowania w dwóch wskazaniach - cukrzycy typu 2 i otyłości. Ale nie dla wszystkich są refundowane.

Jakie teorie na temat tych leków są najczęściej powielane? Które są prawdziwe, a które nie?