Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Na co zachorujesz za 10 lub 20 lat? AI już potrafi to przewidzieć

ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Sztuczna inteligencja pomaga w polskich szpitalach
Źródło: TVN24
Nowy model sztucznej inteligencji potrafi oszacować długoterminowe ryzyko wystąpienia ponad tysiąca chorób i przewiduje zmiany stanu zdrowia człowieka z ponad dziesięcioletnim wyprzedzeniem - informują duńscy i niemieccy naukowcy w magazynie "Nature". Szczególnie dobrze radzi sobie z przewidywaniem ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów czy chorób serca. Gorzej - z problemami zdrowia psychicznego czy powikłaniami w okresie ciąży.

Delphi-2M, generatywny model AI, opracowali naukowcy z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL), Uniwersytetu w Kopenhadze i Niemieckiego Centrum Badań Nad Rakiem (DKFZ). Aby go stworzyć, wykorzystali koncepcje algorytmiczne, podobne do stosowanych w dużych modelach językowych (LLM).

Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się
Dowiedz się więcej:

Używali AI. Potem ich zdolności pogorszyły się

Fakty

Delphi-2M wytrenowano na zanonimizowanych danych pacjentów pochodzących od 400 tysięcy uczestników brytyjskiego Biobanku, a przetestowano go na danych 1,9 miliona osób z Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów. Chociaż nie jest jeszcze gotowy do bezpośredniego zastosowania klinicznego, oferuje nowe sposoby badania chorób i lepszego planowania strategii opieki zdrowotnej.

Delphi-2M jak prognozy pogody

Zdaniem autorów nowego modelu, na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej można będzie przewidzieć, z jakimi problemami zdrowotnymi pacjent może się liczyć w ciągu kolejnych dwóch dekad. Delphi-2M potrafi oszacować długoterminowe ryzyko wystąpienia ponad tysiąca chorób.

Model sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku schorzeń o wyraźnych i spójnych wzorcach progresji, takich jak niektóre rodzaje nowotworów, zawały serca i posocznica, która jest rodzajem zakażenia krwi. Mniej wiarygodne są prognozy dotyczące bardziej zmiennych schorzeń, jak zaburzenia zdrowia psychicznego lub powikłania związane z ciążą, które zależą od nieprzewidywalnych zdarzeń życiowych.

„Nasz model to dowód słuszności koncepcji, pokazujący, że sztuczna inteligencja jest w stanie nauczyć się wielu długoterminowych wzorców zdrowotnych i wykorzystać te informacje do generowania sensownych prognoz” – powiedział Ewan Birney, tymczasowy dyrektor wykonawczy Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Tak jak duże modele językowe potrafią uczyć się struktury zdań, Delphi-2M uczy się "gramatyki" danych zdrowotnych, aby modelować historie chorób jako sekwencje zdarzeń rozwijających się w czasie. Do zdarzeń tych należą diagnozy lekarskie lub czynniki związane ze stylem życia, takie jak palenie tytoniu. Model uczy się prognozować ryzyko chorób na podstawie kolejności występowania tych zdarzeń i czasu, jaki upływa między nimi. Jednak podobnie jak prognozy pogody, Delphi-2M pozwala określić prawdopodobieństwo, ale nie daje pewności. Nie przewiduje dokładnie, co stanie się z daną osobą, ale oferuje dobrze skalibrowane szacunki prawdopodobieństwa wystąpienia określonych schorzeń w danym okresie – na przykład prawdopodobieństwo rozwoju choroby serca w ciągu najbliższego roku. Systematyczna ocena danych z UK BioBank, niewykorzystanych do celów szkoleniowych, wykazała, że obliczone ryzyko dobrze odpowiada obserwowanej liczbie przypadków w grupach wiekowych i płciowych. Model jest skalibrowany tak, aby generować dokładne szacunki ryzyka na poziomie populacji, prognozując częstotliwość występowania określonych schorzeń w grupach ludzi. Jednak, jak każdy model sztucznej inteligencji, ma on ograniczenia. Na przykład, ponieważ dane treningowe modelu z brytyjskiego Biobanku pochodzą głównie od osób w wieku 40–60 lat, zdarzenia zdrowotne w dzieciństwie i okresie dojrzewania są niedoreprezentowane. Model zawiera również błędy demograficzne wynikające z luk w danych treningowych, w tym niedostateczną reprezentację niektórych grup etnicznych.

Czemu to służy?

Chociaż model nie jest jeszcze gotowy do użytku klinicznego, już teraz może on pomóc badaczom zrozumieć, jak choroby rozwijają się i postępują w czasie oraz zbadać, jak styl życia i przebyte choroby wpływają na długoterminowe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. - Modelując rozwój chorób w czasie, możemy zacząć badać, kiedy pojawiają się określone zagrożenia i jak najlepiej zaplanować wczesną interwencję. To duży krok w kierunku bardziej spersonalizowanego i profilaktycznego podejścia do opieki zdrowotnej - podsumował Ewan Birney.

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) przewodzi i koordynuje działalność w zakresie nauk przyrodniczych w całej Europie, zapewnia szkolenia dla studentów i naukowców, napędza rozwój nowych technologii i metod w naukach przyrodniczych oraz oferuje najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą. EMBL jest organizacją międzyrządową zrzeszającą 29 państw członkowskich, jedno stowarzyszone i dwa przyszłe państwa członkowskie. W sześciu ośrodkach EMBL w Barcelonie, Grenoble, Hamburgu, Heidelbergu, Hinxton koło Cambridge i Rzymie naukowcy starają się lepiej zrozumieć życie w jego naturalnym kontekście, od cząsteczek po ekosystemy.

Autorka/Autor: ap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieAIBadania naukoweSztuczna inteligencja
Czytaj także:
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Świat
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Zjechał na lewy pas autostrady, otarł się autem o bariery, nie żyje
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
e-papieros
"Sok zombie". Nowy narkotyk zbiera żniwo na imprezach
Świat
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
METEO
Ałła Pugaczowa. Zdjęcie archiwalne
Pugaczowa apeluje do Putina. "Zakończ już to wszystko"
Świat
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Zamiast nocnej prohibicji KO proponuje dzielnicowy pilotaż i szkolenia sprzedawców
WARSZAWA
Zaniedbane gospodarstwo w powiecie oleskim
Martwe i wycieńczone zwierzęta w gospodarstwie. Właściciel z zarzutami
Opole
imageTitle
Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
EUROSPORT
Urząd Miasta Szczecinek
Miasto wygrało proces ze Skarbem Państwa
Szczecin
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
Świat
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu psychiatrii. "Środki są systematycznie zwiększane"
Piotr Wójcik
shutterstock_2623121045
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników
BIZNES
Waldemar Żurek
Ruch Żurka. Powstał specjalny zespół do spraw neosędziów
Polska
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę i 30-latek
Olsztyn
imageTitle
Świątek zaskoczona pytaniem o tatę. Ma z Seulu wyjątkowe wspomnienia
EUROSPORT
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili
Świat
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
METEO
imageTitle
Efekt Urbana? Zmiana miejsca Polski w rankingu FIFA
EUROSPORT
Ppłk Konrad Barnaś
Nie żyje szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szczecin
Modi i Putin
Premier Indii dziękuje Putinowi. "Mój przyjacielu"
Świat
Złoty Trump
Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Industrii w Lizbonie. Kiedy historyczny mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
apteka, leki
Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek
BIZNES
Ratusz apeluje, by odwoływać wizyty u specjalistów i nie blokować terminów (zdj. ilustracyjne)
Polacy o ochronie zdrowia. Narzekają na dostępność, doceniają kompetencje
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica