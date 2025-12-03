Adopcja zarodka. "Na początku nawet nie chciałam o tym słuchać"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Do rozmowy o adopcji prenatalnej zapraszałam wiele par, które przeszły tę procedurę. Gwarantowałam dyskrecję, anonimowość. Powoływałam się na ważny społeczny aspekt i chęć przełamania tabu. Wszyscy zgodnie twierdzili: temat trzeba nagłaśniać. Mimo to tylko dwie pary zgodziły się oficjalnie wypowiedzieć. Na ich prośbę w tekście zmieniłam im imiona. Boją się ostracyzmu i hejtu.

Ostatnia szansa

Właśnie dlatego Weronika i Adam nie powiedzieli rodzinie, że adoptowali zarodek. Mają poczucie, że nikt, kto tego nie doświadczył, nie będzie w stanie ich w pełni zrozumieć. Jak wielką cenę emocjonalną trzeba zapłacić, gdy tak bardzo marzy się o byciu rodzicem, a spełnienie tego pragnienia wciąż nie przychodzi mimo wszelkich podjętych wysiłków.