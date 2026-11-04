Wyniki wyborów połówkowych w USA. Najnowsze dane
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Amerykanie w tak zwanych wyborach połówkowych wybierają cały skład Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów, a także władze 36 stanów.
Po godzinie 1.00 czasu polskiego zaczęły spływać pierwsze dane - ze stanów, w których zakończyło się już głosowanie. W części stanów można jeszcze oddawać głosy, co jest związane z różnicą czasu.
W tym tekście będziemy na bieżąco aktualizować wyniki wyborów w USA.
Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów na żywo:
Wyniki wyborów do Senatu na żywo:
Rozkład mandatów w Senacie USA:
Rozkład mandatów w Izbie Reprezentantów:
Mapa - wyniki wyborów do Senatu:
Mapa - wyniki wyborów do Izby Reprezentantów:
Artykuł jest aktualizowany.
Źródło: PAP, Reuters, CNN