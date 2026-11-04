Wyniki wyborów połówkowych w USA. Najnowsze dane

Marcin Wrona: Amerykanie są niezadowoleni i wściekli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stevens Tomas/ABACA/PAP

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"CZAS DECYZJI. AMERYKA WYBIERA" - TRWA PROGRAM SPECJALNY W TVN24 i TVN24+

Amerykanie w tak zwanych wyborach połówkowych wybierają cały skład Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów, a także władze 36 stanów.

Po godzinie 1.00 czasu polskiego zaczęły spływać pierwsze dane - ze stanów, w których zakończyło się już głosowanie. W części stanów można jeszcze oddawać głosy, co jest związane z różnicą czasu.

W tym tekście będziemy na bieżąco aktualizować wyniki wyborów w USA.

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów na żywo:

Wyniki wyborów do Senatu na żywo:

Rozkład mandatów w Senacie USA:

Rozkład mandatów w Izbie Reprezentantów:

Mapa - wyniki wyborów do Senatu:

Mapa - wyniki wyborów do Izby Reprezentantów:

Artykuł jest aktualizowany.