Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Poniższe dane opierają się na sondażowych wynikach. Ankieterzy pracowni Ipsos pytali mieszkańców Krakowa biorących udział w niedzielnych wyborach, na kogo oddali swój głos, ale nie tylko o to.

Dzięki uzyskanym odpowiedziom możemy dowiedzieć się, kogo na fotelu prezydenta Krakowa chętniej widziały kobiety, a kogo mężczyźni. Komu zaufali najmłodsi wyborcy, a komu seniorzy. Kogo poparli przedsiębiorcy, a kogo pracownicy.

Korzystając ze specjalnie przygotowanych interaktywnych grafik i wykresów, można łatwo dotrzeć do interesujących nas informacji dotyczących zakończonej pierwszej tury wyborów prezydenta Krakowa.

Zgodnie z badaniem exit poll pracowni Ipsos żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów, dlatego nazwisko kolejnego prezydenta Krakowa poznamy dopiero po dogrywce, która odbędzie się za dwa tygodnie. W pierwszej turze zwyciężył lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała z wynikiem 36,6 procent głosów. Druga jest Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Senatorka uzyskała poparcie 24,4 procent wyborców. To między nimi 11 października odbędzie się ostateczne starcie o krakowski magistrat.