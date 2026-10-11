Wybory na prezydenta Krakowa 2026: wyniki na żywo i relacja live
Trwa wieczór wyborczy "Czas decyzji: Kraków wybiera" w TVN24 i TVN24+ >>>
Do drugiej tury wyborów w Krakowie stanęli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli dwoje kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze (27 września). O godzinie 21 poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki.
Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Według sondażu exit poll Ipsos przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 61 procent głosów.
Kandydatka KO i PSL Monika Piątkowska otrzymała 39 procent poparcia - wynika z sondażu.
Frekwencja wyborcza wyniosła 44,7 procent.
W sztabie Moniki Piątkowskiej jest reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Jak mówił, "nastroje są umiarkowane".
Zostały ostatnie minuty głosowania. Jak mówił reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, w sztabie Łukasza Gibały atmosfera przypomina "odliczanie do północy w sylwestra".
W TVN24 i TVN24+ trwa wieczór wyborczy. O godzinie 21 poznamy pierwsze wyniki sondażowe.
Do końca głosowania zostało niecałe pół godziny.
O tej godzinie poznamy też pierwsze sondażowe wyniki exit poll.
Lokale wyborcze pozostają otwarte do godziny 21.