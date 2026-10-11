Wybory prezydenckie w Krakowie 2026 Wybory na prezydenta Krakowa 2026: wyniki na żywo i relacja live

Wybory w Krakowie. Ruszył wieczór wyborczy w TVN24 Źródło zdj. gł.: Rafal_Marcinek_fotografia/Shutterstock

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Trwa wieczór wyborczy "Czas decyzji: Kraków wybiera" w TVN24 i TVN24+ >>>

Do drugiej tury wyborów w Krakowie stanęli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli dwoje kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze (27 września). O godzinie 21 poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki.

Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Wszystkie wpisy (8) Najważniejsze (0) Sortowanie: od najnowszych od najnowszych od najstarszych 4 minuty temu Według sondażu exit poll Ipsos przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 61 procent głosów. Kandydatka KO i PSL Monika Piątkowska otrzymała 39 procent poparcia - wynika z sondażu. Frekwencja wyborcza wyniosła 44,7 procent. 10 minut temu W sztabie Moniki Piątkowskiej jest reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Jak mówił, "nastroje są umiarkowane". 12 minut temu Zostały ostatnie minuty głosowania. Jak mówił reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, w sztabie Łukasza Gibały atmosfera przypomina "odliczanie do północy w sylwestra". 20:46 W TVN24 i TVN24+ trwa wieczór wyborczy. O godzinie 21 poznamy pierwsze wyniki sondażowe. 20:34 Do końca głosowania zostało niecałe pół godziny. 20:21 O tej godzinie poznamy też pierwsze sondażowe wyniki exit poll. 20:20 Lokale wyborcze pozostają otwarte do godziny 21. 20:19 Oglądaj wieczór wyborczy w TVN24 i TVN24+>>> Zobacz nowe wpisy ( ) Do góry