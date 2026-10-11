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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Wybory na prezydenta Krakowa 2026: wyniki na żywo i relacja live

Kraków
Wybory w Krakowie. Ruszył wieczór wyborczy w TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafal_Marcinek_fotografia/Shutterstock
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Zakończyła się druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. O zwycięstwo walczyli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Znamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll.

Trwa wieczór wyborczy "Czas decyzji: Kraków wybiera" w TVN24 i TVN24+ >>>

Do drugiej tury wyborów w Krakowie stanęli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, czyli dwoje kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszej turze (27 września). O godzinie 21 poznaliśmy pierwsze sondażowe wyniki.

Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Sortowanie:
4 minuty temu

Według sondażu exit poll Ipsos przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie wygrał Łukasz Gibała, zdobywając 61 procent głosów

Kandydatka KO i PSL Monika Piątkowska otrzymała 39 procent poparcia - wynika z sondażu. 

Frekwencja wyborcza wyniosła 44,7 procent.

10 minut temu

W sztabie Moniki Piątkowskiej jest reporter TVN24 Mateusz Półchłopek. Jak mówił, "nastroje są umiarkowane". 

12 minut temu

Zostały ostatnie minuty głosowania. Jak mówił reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, w sztabie Łukasza Gibały atmosfera przypomina "odliczanie do północy w sylwestra". 

20:46

W TVN24 i TVN24+ trwa wieczór wyborczy. O godzinie 21 poznamy pierwsze wyniki sondażowe. 

20:34

Do końca głosowania zostało niecałe pół godziny. 

20:21

O tej godzinie poznamy też pierwsze sondażowe wyniki exit poll. 

20:20

Lokale wyborcze pozostają otwarte do godziny 21. 

20:19

Oglądaj wieczór wyborczy w TVN24 i TVN24+>>>

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówWyboryŁukasz GibałaMonika Piątkowska
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