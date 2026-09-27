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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Wpadka w sztabie Piątkowskiej. To miała za plecami

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Przemówienie Moniki Piątkowskiej po wynikach exit poll
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
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Sztab Moniki Piątkowskiej zaliczył wpadkę podczas swojego wieczoru wyborczego. Podczas przemowy kandydatki KO i PSL na ekranach za jej plecami wyświetlano transmisję z wystąpienia Łukasza Gibały. Senatorka zmierzy się z nim w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa.

Monika Piątkowska w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa uzyskała według sondażu exit poll 28,1 procent poparcia. Uplasowała się tym samym za kandydatem niezależnym, Łukaszem Gibałą, który według badania uzyskał 36,1 procent głosów. Oboje zmierzą się za dwa tygodnie w drugiej turze.

O godzinie 21 zamknięto lokale wyborcze, a w sztabach rozpoczęły się przemówienia kandydatów. Gdy na scenę wyszła Monika Piątkowska, za jej plecami pokazywano przekaz z jednej z ogólnopolskich telewizji. W efekcie kandydatka KO i PSL występowała na tle transmisji przemówienia jej głównego konkurenta Łukasza Gibały.

Monika Piątkowska
Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Monika Piątkowska skomentowała sondaż exit poll

Podczas swojego przemówienia Piątkowska zadeklarowała dalszą walkę o "dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków".

- To będzie walka o Kraków bezpieczny, stabilny, przewidywalny, Kraków, który chce dokonać zmiany w drodze ewolucji, spokojnie i transparentnie, albo Kraków, gdzie zapanuje chaos, albo Kraków, gdzie będziemy obserwowali podpalanie miasta, gdzie będziemy mogli obserwować masowe zwolnienia, które są zapowiadane - stwierdziła.

Wybory w Krakowie. Wyniki exit poll

Zgodnie z badaniem late poll trzeci wynik, 17,8 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS); na Aleksandrę Owcę (Razem) zagłosowało 7,8 proc. Krakowian, na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) - 5,5 proc., na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,3 proc., a na Sławomir Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator tego referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku będą nieważne.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
KrakówKoalicja ObywatelskaWybory
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