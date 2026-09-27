Incydent podczas wyborów w Krakowie. Przyjechała policja

Przebieg głosowania w wyborach w Krakowie. Konferencja MKW z godziny 17 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Informacje o incydencie przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech. Jak poinformował, starszy mężczyzna, który przyszedł do jednego z lokali wyborczych na Woli Justowskiej, pobrał kartę do głosowania, a następnie porwał ją i wyrzucił do śmieci. Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.

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Komisja wyborcza o przebiegu głosowania

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl potwierdził, że komisja dostała informacje o tym zdarzeniu. Zaznaczył, że każdemu mieszkańcowi przysługuje do pobrania tylko jedna karta, co oznacza, że jeśli się pomyli albo zniszczy wydaną kartę, nie będzie miał szansy wypełnić nowej.

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Według jego zapewnień, poza tym jednym incydentem wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Wcześniej policja poinformowała o pojedynczym incydencie złamania ciszy wyborczej - przez umieszczenie agitującego wpisu w portalu społecznościowym. Do godziny 17 policjanci nie odnotowali kolejnych naruszeń ciszy.

Wybory prezydenta Krakowa, 27 września 2026 roku Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP

Wybory na prezydenta Krakowa

Mieszkańcy mogą oddać swoje głosy do godz. 21 w 454 obwodach. Na karcie do głosowania jest osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, należy wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów. Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Natomiast jeśli mieszkaniec odda głos zarówno na Hoffmana, jak również jednego z innych wpisanych kandydatów - wówczas głos zostanie uznany za ważny, oddany na nieskreślonego kandydata. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.

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Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla, ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej, a ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego. Jeżeli w wyniku głosowania w niedzielę żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.