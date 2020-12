- To pierwsze udane klucie tego gatunku w naszym zoo. Zeszłej jesieni ptaki próbowały gniazdować, ale samica była za młoda. W tym roku, 28 października, opiekunowie zauważyli dwa jaja w budce lęgowej. Z obu wykluły się młode. To bardzo ważne dla nas wydarzenie, bo te ptaki uważane są za jedne z najrzadszych na Ziemi. W naturze występowały tylko na wyspie Bali, teraz pozostały jedynie te z hodowli - podkreślił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.

- To piękny ptak, który też często wokalizuje. Jego długość ciała osiąga 25 cm, a rozpiętość skrzydeł do 55. Żywi się głównie owocami i nasionami, chociaż poluje też na owady i drobne kręgowce. Okres lęgowy przypada na naszą jesień. Samica składa wtedy do trzech jaj, które wysiaduje. Klucie następuje już po około dwóch tygodniach. Niestety, dorosłości dożywa zwykle tylko jedno pisklę - opowiadał opiekun ptaków we wrocławskim zoo Krzysztof Kałużny.