Wrocław Fotopułapka uchwyciła pumę. Służby apelują o ostrożność Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Świdnica, Lasy Państwowe

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Nadleśnictwo Świdnica potwierdziło informację o obecności pumy w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego.

Fotografia drapieżnika została wykonana przez fotopułapkę i udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Według informacji nadleśnictwa fotografia została wykonana właśnie na ich terenie.

Fotopułapka uchwyciła pumę Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Świdnica, Lasy Państwowe

Jest apel do mieszkańców

W związku z tym leśnicy zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie.

"Spotkanie z każdym dzikim zwierzęciem może być niebezpieczne, dlatego nie próbujmy się do niego zbliżać, fotografować ani podejmować samodzielnych działań" - apeluje Nadleśnictwo Świdnica.

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Leśnicy podkreślają również, że osoby, które zauważą pumę - powinny zachować bezpieczną odległość i zgłosić obserwację pod numerem alarmowym 112.