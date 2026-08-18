Fotopułapka uchwyciła pumę. Służby apelują o ostrożność
Nadleśnictwo Świdnica potwierdziło informację o obecności pumy w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego.
Fotografia drapieżnika została wykonana przez fotopułapkę i udostępniona przez Powiatowy Oddział Straży Ochrony Przyrody w Świdnicy. Według informacji nadleśnictwa fotografia została wykonana właśnie na ich terenie.
Jest apel do mieszkańców
W związku z tym leśnicy zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie.
"Spotkanie z każdym dzikim zwierzęciem może być niebezpieczne, dlatego nie próbujmy się do niego zbliżać, fotografować ani podejmować samodzielnych działań" - apeluje Nadleśnictwo Świdnica.
Leśnicy podkreślają również, że osoby, które zauważą pumę - powinny zachować bezpieczną odległość i zgłosić obserwację pod numerem alarmowym 112.