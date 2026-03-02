Jechała zygzakiem, była pijana. Wracała z dziećmi z ferii

Pijana wracała z ferii, wiozła dwoje dzieci w aucie Źródło: Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ubiegły czwartek, 26 lutego około godziny 13 policja otrzymała zgłoszenie o kierującej samochodem marki BMW, która jechała od jednej krawędzi jezdni do drugiej, wyraźnie nie trzymając toru jazdy. Chwilę później zlekceważyła znak STOP.

Miała prawie dwa promile

Policjanci pojechali na miejsce i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą BMW siedziała 36-letnia mieszkanka Poznania, która wraz z dwójką małoletnich dzieci wracała z ferii zimowych spędzonych w Kotlinie Kłodzkiej. Badanie wykazało, że miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu.

Pijana matka wracała z dziećmi z ferii Źródło: Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

Kobieta została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty świadczeń finansowych.

Pijana wiozła dzieci Źródło: Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich

OGLĄDAJ: Karol Nawrocki: jesteśmy razem z naszymi sojusznikami

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok