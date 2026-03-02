Jechała zygzakiem, była pijana. Wracała z dziećmi z ferii

W ubiegły czwartek, 26 lutego około godziny 13 policja otrzymała zgłoszenie o kierującej samochodem marki BMW, która jechała od jednej krawędzi jezdni do drugiej, wyraźnie nie trzymając toru jazdy. Chwilę później zlekceważyła znak STOP.
Miała prawie dwa promile
Policjanci pojechali na miejsce i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą BMW siedziała 36-letnia mieszkanka Poznania, która wraz z dwójką małoletnich dzieci wracała z ferii zimowych spędzonych w Kotlinie Kłodzkiej. Badanie wykazało, że miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu.
Kobieta została zatrzymana. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty świadczeń finansowych.
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich