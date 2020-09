Matka ją odrzuciła, ale młoda radzi sobie świetnie

We wrocławskim zoo na świat przyszedł czwarty już manat - zagrożony wyginięciem ssak wodny. Młoda samica została odrzucona przez swoją matkę. - Nasza załoga będzie musiała pracować jako mamka - przyznaje prezes ogrodu.

Nowy członek zwierzęcej familii przyszedł na świat w piątek 11 września. Waży niespełna 30 kilogramów, ma około 1,2 metra długości i na oko opiekunów, jest jak dotąd największym manacim noworodkiem we Wrocławiu.

- Młode rodzi się w wodzie. Natychmiast po porodzie zaczerpuje pierwszy oddech, instynkt wiedzie go ku góry, do tafli wody, na powietrze - mówi opiekun manatów Marcin Matuszak.

Matka odrzuciła młodą

- Mamą jest samica, która urodziła u nas już trzecie młode, ale tak jak zwykle nie chciała się nim zająć, nie chciała go karmić. Nasza załoga będzie musiała pracować jako mamka manatów. Ale mamy w tym już doświadczenie. Młoda zachowuje się bardzo spokojne. W pierwszych dniach właściwie nie bardzo kojarzą co się dzieje z otoczeniem, ale naszych opiekunów już kojarzy. Przypływa do nich, jest karmiona regularnie. Będzie rosła szybko - przyznaje Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.