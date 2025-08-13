Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę

W środę, 13 sierpnia, o godzinie 4:51 ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie pływającym w fosie miejskiej we Wrocławiu w rejonie placu Jana Pawła II. Na miejsce udał się zespół dyżurujących ratowników.
Pijany mężczyzna w fosie
"35-letni mężczyzna po spożyciu alkoholu pływał w fosie, był osłabiony. Pod eskortą policji został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Dzięki reakcji świadka i szybkiej akcji służb, uniknięto tragedii" - informuje Dolnośląskie WOPR.
