Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

W środę, 13 sierpnia, o godzinie 4:51 ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie pływającym w fosie miejskiej we Wrocławiu w rejonie placu Jana Pawła II. Na miejsce udał się zespół dyżurujących ratowników.

Pijany mężczyzna w fosie Źródło: Dolnośląskie WOPR

"35-letni mężczyzna po spożyciu alkoholu pływał w fosie, był osłabiony. Pod eskortą policji został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Dzięki reakcji świadka i szybkiej akcji służb, uniknięto tragedii" - informuje Dolnośląskie WOPR.

