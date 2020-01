Miasto kontra kluby go-go. "To pierwszy tego typu wyrok w kraju"

Wrocławski sąd uznał, że jeden z klubów nocnych działających na tamtejszym rynku narusza uchwałę o parku kulturowym oferując usługi erotyczne. Wyrok na razie jest nieprawomocny, ale niewykluczone, że otworzy on drogę magistratowi do pozbycia się tego typu lokali z centrum miasta.

Jeden z punktów uchwały zakazuje prowadzenia działalności o charakterze erotycznym. I właśnie na ten przepis powołała się wrocławska straż miejska, kierując do sądu sprawę przeciwko prezesowi zarządu jednego z klubów. Ale wcześniej dobrze się do potyczki sądowej przygotowała.

- Między klientami a obsługą łamana jest pewna granica, dochodzi do kontaktu cielesnego. To jest granie erotyką - zaznacza Szereda.

- To pierwszy wyrok tego typu w kraju. "Działalność usługowa o charakterze erotycznym" to pojęcie nadal nieostre, ale pisemne uzasadnienie wyroku może tę sytuację zmienić. Tworzymy orzecznictwo - przyznaje Piotr Szereda.

Wyrok jest nieprawomocny. Nawet jeśli by się uprawomocnił, to orzeczona kara wydaje się nie być zbyt dotkliwa. Ale prawomocny wyrok dałby legitymację strażnikom miejskim do podobnych, regularnych już działań.

Za to wykroczenie grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych, prace społeczne, a nawet do 30 dni aresztu. Strażnicy mogą praktycznie codziennie sprawdzać lokale i w razie łamania uchwały kierować do sądu wniosek za wnioskiem, zmuszając właścicieli do wycofania się z biznesu.