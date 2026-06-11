Wypadek w archiwum IPN. Jedna osoba ranna
W czwartek, w jednym z magazynów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu doszło do groźnego incydentu. Przechyliły się dwa regały wypełnione dokumentacją.
"W wyniku zdarzenia jedna z osób przebywających w pomieszczeniu doznała urazu nogi i została przewieziona do szpitala w celu zaopatrzenia rany. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Druga osoba przebywająca w pomieszczeniu nie odniosła żadnych obrażeń, jednak profilaktycznie poddała się badaniom lekarskim" - informuje Maciej Parysek, rzecznik prasowy IPN Oddział Wrocław.
Na miejsce wezwano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. "Sytuacja została szybko opanowana, a miejsce zdarzenia odpowiednio zabezpieczono. Zdarzenie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa innych pracowników" - podkreśla rzecznik.
Pomieszczenie zamknięte
Obecnie trwa ustalanie, co doprowadziło do przechylenia się regałów. Magazyn pozostanie zamknięty do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
IPN zapowiada także wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.