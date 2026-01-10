Tragiczny bilans mrozów we Wrocławiu. Nie żyją dwie osoby

Wrocław Źródło: Google Earth

O tragicznym bilansie ostatniej mroźnej nocy poinformował w mediach społecznościowych Urząd Miasta we Wrocławiu. Na terenach pod jurysdykcją Służby Ochrony Kolei odnaleziono dwa ciała. "Dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia – około 40-letnia kobieta oraz 60-letni mężczyzna. Ich ciała odnaleziono na terenie kolejowym przy ulicy Stalowej" - czytamy w komunikacie. To 9 i 10 ofiara mrozów w Polsce od początku roku.

Urząd przekazał też, że ostatniej doby, straż miejska podjęła interwencje wobec 21 wychłodzonych osób na terenie Wrocławia. 1 osoba zgodziła się na przewiezienie do schroniska. Trzy osoby trafiły do izby wytrzeźwień.

Jeden telefon może uratować życie

Policjanci w całej Polsce pomagają osobom w kryzysie bezdomności, patrolują miejsca, gdzie mogą przebywać. I proszą mieszkańców o czujność i reagowanie, gdy widzą osoby potrzebujące pomocy. Zaznaczają: jeden telefon może uratować życie. "Apelujemy, by nie być obojętnym na osoby narażone na wychłodzenie organizmu i o każdym takim przypadku informować służby. Nasze zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie" - przypominają policjanci.

Według policyjnych statystyk od początku roku do 9 stycznia z powodu wychłodzenia zmarło w Polsce 8 osób.