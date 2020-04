Afrykarium zamknięte, na spacer ruszyły więc pingwiny

Wrocławskie zoo, a tym samym Afrykarium, pozostaje zamknięte z powodu pandemii COVID-19. Opiekunowie zwierząt dbają jednak, by te - pod nieobecność zwiedzających - nie nudziły się. Dwóm pingwinom zorganizowali spacer po Afrykarium. To, jak wyglądał można zobaczyć na filmie opublikowanym przez Zoo Wrocław. Pingwiny - Bluey i Forest - najpierw nieśmiało wychodzą z windy. Jednak z każdym kolejnym krokiem nieśmiałość ustępuje miejsca ciekawości. Ptaki pokonują kolejne korytarze Afrykarium. Przez szyby przyglądają się członkom swojego stada i kotikom. Te zresztą wyglądają na zaciekawione obecnością pingwinów po drugiej stronie. Momentami wygląda na to, że pingwiny gdzieś się spieszą. Jednak później znowu zwalniają.

Światowy Dzień Pingwina

Bluey i Forest to dwa samce, które na świat przyszły w grudniu 2019 roku. - To jeszcze pisklęta, a te są bardziej ciekawskie. Opiekunowie zorganizowali im wyjątkowy spacer z okazji Światowego Dnia Pingwina. W końcu to było ich święto - mówi Joanna Kij, specjalista do spraw marketingu Zoo Wrocław. I dodaje, że nagraniem wrocławskie zoo chciało przekazać pozdrowienia i wsparcie dla organizacji SANCCOB, która od niemal 60 lat ratuje pingwiny przylądkowe i inne morskie ptaki zamieszkujące Afrykę Południową. Kiedy będzie można poczuć się jak Bluey i Forest podczas spaceru po Afrykarium? Tego na razie nie wiadomo. Z powodu koronawirusa ogród jest zamknięty, ale uruchomiono tu akcję "Bilet na przyszłość", która ma pomóc w codziennym funkcjonowaniu zoo i utrzymaniu mieszkających tam zwierząt. To vouchery na bilety, które będą ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu.