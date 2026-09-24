Wrocław Sforsował ogrodzenie lotniska i wszedł do samolotu. Tunezyjczyk z zakazem wjazdu do Schengen Oprac. Svitlana Kucherenko |

We Wrocławiu na lotnisku mężczyzna przeskoczył przez płot i dostał się do samolotu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

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We wtorek, 22 września, funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę we wrocławskim porcie lotniczym otrzymali informację o tym, że w samolocie odlatującym do Palermo znajduje się mężczyzna, który nie posiada karty boardingowej i nie chce opuścić samolotu.

Na miejsce natychmiast wysłano strażaków granicznych, którzy wyprowadzili z samolotu młodego mężczyznę pochodzącego z Tunezji.

Bez karty pokładowej dostał się na pokład samolotu

Analiza monitoringu lotniska pozwoliła ustalić, w jaki sposób dostał się do samolotu. Jak przekazała Straż Graniczna, 23-latek wcześniej sforsował ogrodzenie portu lotniczego, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do odlotu.

Nielegalnie wszedł na teren lotniska we Wrocławiu - trafił do strzeżonego ośrodka Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

"23-letni legalnie przebywający w Polsce obywatel Tunezji został zatrzymany. Cudzoziemiec poniesie konsekwencje za wtargnięcie do strefy zastrzeżonej wrocławskiego lotniska oraz za utrudnianie czynności służbowych. Dodatkowo z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego cudzoziemca zobowiązano do przymusowego wyjazdu z Polski" - informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Cudzoziemca zobowiązano do wyjazdu z Polski Źródło zdjęcia: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Decyzją sądu Tunezyjczyka umieszczono w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu przymusowego wykonania decyzji o powrocie. "Orzeczono także 10-letni zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen" - podaje Straż Graniczna.