Wrocław Pijany wpadł do Odry. Dopłynął o własnych siłach na brzeg

Jak informuje Wodna Służba Ratownicza, która wysłała nam wiadomość na Kontakt24, wszystko działo się w niedzielę po godzinie 4.50 rano. Ze zgłoszenia wynikało, że do Odry w centrum Wrocławia wpadł mężczyzna. Miał znajdować się w wodzie w rejonie Wyspy Słodowej.

"Po dotarciu na miejsce okazało się, że 30-letni mężczyzna przebywa już na brzegu pod opieką policji. Zdarzenie miało miejsce na wyspie Tamka, a nie - jak pierwotnie zgłoszono - na Wyspie Słodowej" – czytamy na profilu facebookowym WSR.

Dopłynął do brzegu

30-latek dopłynął do brzegu o własnych siłach, a następnie - z pomocą świadka - wydostał się na ląd.

"Z uwagi na stan upojenia alkoholowego oraz utrudniony dostęp (wysoki brzeg z barierką na wyspie Tamka), ratownicy WOPR przetransportowali mężczyznę łodzią na Wyspę Słodową, gdzie został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - informuje WSR.

