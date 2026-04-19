Pijany wpadł do Odry. Dopłynął o własnych siłach na brzeg

Mężczyzna wpadł do wody
Wrocław. Był pijany, wpadł do wody. Udało mu się dopłynąć na brzeg o własnych siłach
Źródło: Wodna Służba Ratownicza
30-letni mężczyzna wpadł w centrum Wrocławia do Odry. Gdy przyjechali ratownicy wodni, był już na wyspie Tamka. Udało mu się o własnych siłach dopłynąć do brzeg i – z pomocą świadka – wydostać na ląd. Z mężczyzną był utrudniony kontakt. Był pijany.

Jak informuje Wodna Służba Ratownicza, która wysłała nam wiadomość na Kontakt24, wszystko działo się w niedzielę po godzinie 4.50 rano. Ze zgłoszenia wynikało, że do Odry w centrum Wrocławia wpadł mężczyzna. Miał znajdować się w wodzie w rejonie Wyspy Słodowej.

"Po dotarciu na miejsce okazało się, że 30-letni mężczyzna przebywa już na brzegu pod opieką policji. Zdarzenie miało miejsce na wyspie Tamka, a nie - jak pierwotnie zgłoszono - na Wyspie Słodowej" – czytamy na profilu facebookowym WSR.

Mężczyzna wpadł do wody
Mężczyzna wpadł do wody
Źródło: Wodna Służba Ratownicza

Dopłynął do brzegu

30-latek dopłynął do brzegu o własnych siłach, a następnie - z pomocą świadka - wydostał się na ląd.

"Z uwagi na stan upojenia alkoholowego oraz utrudniony dostęp (wysoki brzeg z barierką na wyspie Tamka), ratownicy WOPR przetransportowali mężczyznę łodzią na Wyspę Słodową, gdzie został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego" - informuje WSR.

Interweniowały służby
Interweniowały służby
Źródło: Wodna Służba Ratownicza
pc

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wodna Służba Ratownicza

Straż pożarnaPolicjaDolnośląskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Piesi potrąceni na przejściu
Policja szuka motocyklisty, miał potrącić dwie osoby
Łódź
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
WARSZAWA
Donald Trump
Trump zapowiada negocjacje. "Jeśli tego nie zrobią..."
Świat
imageTitle
Wisła Płock wypunktowała rywali. Spadkowicz praktycznie znany
EUROSPORT
imageTitle
Kapitalna walka na mecie. Niewiadoma-Phinney na podium w znanym klasyku
EUROSPORT
imageTitle
Finał zacięty do czasu. Porsche dla Rybakiny
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ciepło w kwietniu znika bezpowrotnie
METEO
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW. Mogą pojawić się podtopienia
METEO
Ormuz – cieśnina
Zwrot o 180 stopni. Jednostki dostały ostrzeżenia
BIZNES
Najechał na tył jadącego przed nim auta
Tragiczna noc na S19. Dwie osoby zginęły w wypadku, kierowca zatrzymany
Lublin
Budapeszt
Unijna delegacja w Budapeszcie. Rozmawiali o odblokowaniu funduszy
Świat
Doszło do wybuchu gazu
Wybuch gazu w kamperze. Walczą o życie kobiety poparzonej w 50 procentach
Trójmiasto
imageTitle
Popisowy finał Polki w turnieju WTA
EUROSPORT
imageTitle
Spektakularne wbicie mistrza świata. A mówił, że przygniotła go presja...
EUROSPORT
Awaryjne lądowanie awionetki
Awionetka wywróciła się po awaryjnym lądowaniu
Poznań
Lotnisko w San Francisco
Rewolucja na horyzoncie. "Już widzimy ogromne szkody"
BIZNES
rowerzysta 16
Rowerzysta wjechał na autostradę. Był pijany
Łódź
deszcz opady shutterstock_431929558
IMGW rozszerza zasięg ostrzeżeń. Tam też będzie lać
METEO
Deszcz, ulewa, intensywne opady
Alert RCB dla trzech województw. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
imageTitle
Akcja ratunkowa na oczach tysięcy kibiców
EUROSPORT
Jechał pijany ciągnikiem
Dożywotni zakaz i trzy promile. Recydywista na ciągniku
Białystok
Hawana, Kuba
Trump grozi, trzy kraje reagują
Świat
Jarosław Kaczyński i politycy PiS
"Tam się wszystko sypie". PiS "pokazuje prawdziwą twarz"
Polska
Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
"Wspominamy dziś bohaterów i ofiary". Warszawa pamięta o powstaniu w getcie
WARSZAWA
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
WARSZAWA
Nad posesją unosił się czarny dym
Folia i styropian. Rozpalił na posesji ognisko
Lublin
shutterstock_1934343107
Korekta na rynku. Ofert przybywa
BIZNES
imageTitle
Stado mew sparaliżowało mecz
EUROSPORT
Iran. Teheran
Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
BIZNES

