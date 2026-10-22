Wrocław Pamiątka z plaży i składnik kosmetyku przyczyną kłopotów pasażerów Oprac. Svitlana Kucherenko |

Koralowce z plaży w Hurghadzie w bagażu podróżnej Źródło wideo: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu podczas kontroli bagaży pasażerów przylatujących z Egiptu znaleźli u jednej z podróżnych cztery okazy koralowców. Okazało się, że koralowce są objęte ochroną CITES.

"Jak poinformowała pasażerka, koralowce zostały znalezione na plaży w Hurghadzie. Wszystkie należą do grupy taksonomicznej Scleractinia spp. i są objęte ochroną. Podróżna nie zgłosiła przywozu okazów, nie przedstawiła wymaganego pozwolenia eksportowego i przekroczyła granicę zieloną linią oznaczoną 'nic do zgłoszenia'" - informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Cztery koralowce w bagażu podróżnej Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Kosmetyk z chronionym składnikiem

Podczas kolejnej kontroli funkcjonariusze dolnośląskiej KAS znaleźli w bagażu pasażera przylatującego z Kazachstanu kosmetyk w postaci maski do włosów zawierający ekstrakt z kawioru jesiotra. To ryba objęta ochroną CITES.

Ekstrakt z kawioru jesiotra był przyczyną pasażera Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Za nielegalny przewóz grożą kary

Konwencja CITES reguluje międzynarodowy handel zagrożonymi gatunkami dzikich zwierząt i roślin. Ochroną mogą być objęte nie tylko żywe organizmy, ale również ich części, pochodne i produkty zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Koralowce z Egiptu Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Przed przywozem pamiątek z zagranicy warto sprawdzić, czy nie podlegają one ograniczeniom i czy ich legalny przewóz nie wymaga odpowiednich dokumentów.

Celnicy przypominają, że przewożenie bez odpowiednich zezwoleń i świadectw okazów ujętych na liście CITES może skutkować ich konfiskatą, karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.