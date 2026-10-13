Wrocław Mężczyzna utknął na betonowej konstrukcji na Odrze. Przez dwie godziny wołał o pomoc Oprac. Svitlana Kucherenko |

Mężczyzna utknął na dryfującej konstrukcji na Odrze Źródło wideo: Wodna Służba Ratownicza/Dolnośląskie WOPR Źródło zdj. gł.: Wodna Służba Ratownicza/Dolnośląskie WOPR

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Zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu wpłynęło o godz. 21.48 do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Informacja dotyczyła osoby wołającej o pomoc na Odrze w rejonie ulicy Michalczyka.

Na miejsce skierowano wodną służbę ratowniczą patrolującą miasto, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, strażaków oraz policjantów.

Mężczyzna dryfował na betonowej konstrukcji

"Po dojeździe na miejsce odnaleziono mężczyznę stojącego na pływającej po Odrze betonowej budowli. Jak się okazało wpadł on do wody z nabrzeża i dopłynął na konstrukcje, lecz nie potrafił wrócić do brzegu. Jest to odosobnione miejsce. Wolał o pomoc około dwie godziny, zanim świadek powiadomił służby" - informuje dolnośląskie WOPR.

Mężczyzna utknął na betonowej konstrukcji na środku Odry Źródło zdjęcia: Dolnośląskie WOPR

Do czasu przypłynięcia łodzi ratowniczej służby utrzymywały z mężczyzną kontakt i udzielały mu wsparcia psychicznego.

Akcja ratowników wodnych we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Wodna Służba Ratownicza

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Został ewakuowany

"Ratownicy WSR podjęli mężczyznę na pokład łodzi i bezpiecznie ewakuowali go na brzeg pod mostem Sikorskiego, gdzie przekazano go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego" - opisuje Wodna Służba Ratownicza.