Mężczyzna utknął na betonowej konstrukcji na Odrze. Przez dwie godziny wołał o pomoc
Zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu wpłynęło o godz. 21.48 do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Informacja dotyczyła osoby wołającej o pomoc na Odrze w rejonie ulicy Michalczyka.
Na miejsce skierowano wodną służbę ratowniczą patrolującą miasto, ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, strażaków oraz policjantów.
Mężczyzna dryfował na betonowej konstrukcji
"Po dojeździe na miejsce odnaleziono mężczyznę stojącego na pływającej po Odrze betonowej budowli. Jak się okazało wpadł on do wody z nabrzeża i dopłynął na konstrukcje, lecz nie potrafił wrócić do brzegu. Jest to odosobnione miejsce. Wolał o pomoc około dwie godziny, zanim świadek powiadomił służby" - informuje dolnośląskie WOPR.
Do czasu przypłynięcia łodzi ratowniczej służby utrzymywały z mężczyzną kontakt i udzielały mu wsparcia psychicznego.
Został ewakuowany
"Ratownicy WSR podjęli mężczyznę na pokład łodzi i bezpiecznie ewakuowali go na brzeg pod mostem Sikorskiego, gdzie przekazano go pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego" - opisuje Wodna Służba Ratownicza.