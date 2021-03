Ma na imię Inuki. Mała żyrafka powiększyła wrocławskie stado

Pracownicy zoo we Wrocławiu powitali nową lokatorkę - na świat przyszła żyrafa siatkowana Inuki. Mała, pod czujnym okiem doświadczonej mamy, już próbuje brykać po wybiegu.

Niemałe poruszenie obserwowali na początku marca opiekunowie wybiegu Sawanna we wrocławskim zoo. Na świat przyszła wówczas mała żyrafka siatkowana, córka Imary i Rafikiego.

- Wiedząc, że Imara urodzi lada dzień, poranny obchód zaczynaliśmy od niej. W tamten czwartek, kiedy weszłam z kolegą do domku żyraf, zauważyliśmy, że zaczęła się akcja porodowa. Trwała około 40 minut i przebiegła książkowo, bez komplikacji. Żyrafy rodzą się w spektakularny sposób, bo wyślizgują się na ziemię z wysokości około 1,5 metra. Malucha powitaliśmy na świecie dokładnie o 7.47 i od razu udało się zaobserwować, że to samiczka - opowiada Agnieszka Chałupka, opiekun zwierząt z wrocławskiego zoo.

Imiona mają znaczenie

Wyjątkowe cechy gatunku

Żyrafa siatkowana występuje w Afryce, południowej Etiopii, południowo-zachodniej Somalii i północnej Kenii. Ma świetny wzrok i słuch. Posiada długie nogi, przednie są dłuższe od tylnych, zakończone ostrymi racicami o średnicy około 30 centymetrów. Tym, co wyróżnia poszczególne osobniki, to "łaty" - nie ma dwóch żyraf, które mają taki sam wzór. Zamiast rogów mają chrzęstne uwypuklenia na głowach. Osiągają do pięciu metrów wysokości.