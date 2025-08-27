Logo strona główna
Wrocław

Na jednym kole i na jednej nodze. Szokująca jazda motocyklisty na nagraniu

Motocyklista
Motocyklista jechał na jednym kole po Wrocławiu
Źródło: Bandyci drogowi
Niebezpieczna sytuacja na jednej z ulic we Wrocławiu. W sieci pojawił się filmik, na którym widać, jak kierujący motocyklem jedzie na jednym kole, chwilami stojąc na jednej nodze. Sprawą zajmuje się policja.

Na profilu "Bandyci drogowi" pojawiło się nagranie, na którym widać motocyklistę, który jechał przez Wrocław na jednym kole. Do tego kierujący podczas tej niebezpiecznej jazdy stał na siedzeniu, momentami na jednej nodze.

Według autora filmu, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Jak ustaliła nasza redakcja, motocyklista jechał przez aleję Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

Sprawą zajmuje się wrocławska policja.

Na jednym kole po Wrocławiu
Na jednym kole po Wrocławiu
Źródło: Bandyci drogowi

- Policjanci weryfikują nagranie i sprawdzają okoliczności tego zdarzenia - informuje komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi

WrocławWojewództwo dolnośląskiemotocyklista
