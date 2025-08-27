Na jednym kole i na jednej nodze. Szokująca jazda motocyklisty na nagraniu

Motocyklista jechał na jednym kole po Wrocławiu Źródło: Bandyci drogowi

Na profilu "Bandyci drogowi" pojawiło się nagranie, na którym widać motocyklistę, który jechał przez Wrocław na jednym kole. Do tego kierujący podczas tej niebezpiecznej jazdy stał na siedzeniu, momentami na jednej nodze.

Według autora filmu, do zdarzenia doszło 9 sierpnia. Jak ustaliła nasza redakcja, motocyklista jechał przez aleję Jana III Sobieskiego we Wrocławiu.

Sprawą zajmuje się wrocławska policja.

- Policjanci weryfikują nagranie i sprawdzają okoliczności tego zdarzenia - informuje komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.