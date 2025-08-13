Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia

W środę rano, 13 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Długiej i Poznańskiej we Wrocławiu doszło do poważnego incydentu komunikacyjnego. Koparka przewożona na ciężarówce zerwała sieć trakcyjną w rejonie przystanku Wrocław Szczepin.
"Elementy infrastruktury spadły na jezdnię i chodnik. Na miejscu pracują służby – występują bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym" - informuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Zmiany w komunikacji miejskiej
W związku z awarią sieci trakcyjnej w rejonie ul. Długiej i Poznańskiej, tramwaje linii 18, 19 i 24 zostały skierowane przez most Sikorskiego, plac Jana Pawła II i ul. Legnicką (linie 18 i 19 dalej przez ul. Milenijną), a autobusy 103 i 127 kursują objazdem przez ul. Dmowskiego. Autobusy linii 128 wróciły na swoje stałe trasy przejazdu.
Autorka/Autor: SK/'gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia