Gorąco na wrocławskim rynku, starcia kibiców

Kluczowe fakty: Według szacunkowych danych do Wrocławia przyjechało około 70 tysięcy fanów z Hiszpanii i Anglii. Nie wszyscy wejdą na stadion.

Do zaplanowanych na trzy dni działań związanych z meczem zadysponowano łącznie około dwóch tysięcy funkcjonariuszy policji.

Do pierwszych awantur z udziałem kibiców z Hiszpanii i Anglii doszło już we wtorek na Placu Solnym, do kolejnych w środę po 15.

Do kolejnych już starć kibiców doszło w środę po godzinie 15. Na wrocławskim rynku funkcjonariusze policji polewali agresywnych fanów wodą, użyto też granatów hukowych.

- Na razie trudno mówić o stratach. Na szczęście nie widziałem osób poszkodowanych. Wokół łatwo zauważyć zniszczone elementy wyposażenia niektórych lokali gastronomicznych - relacjonuje przyglądający się sytuacji w centrum miasta nasz reporter Paweł Popkowski.

Dwa tysiące policjantów

Aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przekazał na antenie TVN24, że do zaplanowanych na trzy dni działań związanych z meczem zadysponowano łącznie około dwóch tysięcy funkcjonariuszy policji.

- Mówimy o działaniach zaplanowanych na wtorek, na dziś i na czwartek. To policjanci z województwa dolnośląskiego i innych województw. Do tego dochodzą policjanci, którzy na stałe są oddelegowani do zajmowania się codziennymi obowiązkami - przekazał asp. sztab. Dutkowiak.

Dodał, że na razie policja stara się podejmować "adekwatne działania" i nie doprowadzać do eskalacji agresji. Pytany o środki używane przez policję stwierdził, że funkcjonariusze będą "korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości".

- Obecnie większość kibiców gromadzi się w sercu miasta, gdzie jest otwarta strefa kibica. Część fanów zmierza już w kierunku stadionu, te grupy są monitorowane. Przyglądamy się też sytuacji na dworcach, gdzie również przybywa fanów - wyliczał policjant przed godziną 16.

Zaznaczał, że policja do finału Ligi Konferencji przygotowywała się we współpracy z policjantami z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, żeby móc przygotować się na wszystkie możliwe scenariusze.

Incydenty od wtorku

Do pierwszych awantur z udziałem kibiców z Hiszpanii i Anglii doszło już we wtorek na Placu Solnym. Wtedy - jak ustalił nasz reporter - zaczęło się od tego, że dwie grupy kibiców siedziały w ogródkach gastronomicznych niedaleko siebie. Potem ktoś rzucił szklanką, a za nią posypały się kolejne. Awantura szybko eskalowała do tego, że w powietrzu latały krzesła i stoliki.

- Do działań wkroczyła policja. Funkcjonariusze użyli gazu, żeby rozgonić kibiców - relacjonuje nasz dziennikarz.

- Właściciele lokalów gastronomicznych nie zdecydowali się na informowanie o stratach. Nie mieliśmy też wiedzy o osobach poszkodowanych - dodaje aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Do kolejnego starcia doszło niedługo potem bliżej ratusza.

- Tam też były rzucane szklanki, butelki, były rzucane krzesła i stoliki. W grupie 25 tysięcy kibiców, które do nas przyjechały znalażlo się około 30, którzy chcieli sprawdzić, jak to jest być przez chwilę kibolem. Trwało to chwilę, bo dokładnie zamieszki uwieczonione na filmach widocznych w internecie trwały łącznie dwie minuty - przekazuje Tomasz Sikora, rzecznik wrocławskiego magistratu.

Zatrzymani

Sikora przekazuje, że do wyjaśnienia zatrzymanych zostało kilka osób.

- Doszło do incydentu polegającego na tym, że ściągano flagi europejskiej federacji piłkarskiej, powyginano ich trzymadła. Straty wyceniono na trzy tysiące złotych. Sprawcy są w policyjnym areszcie - dodaje.

W środę w oczekującym na finałowy mecz Wrocławiu widać mnóstwo policyjnych radiowozów. W gotowości jest też armatka wodna.

Nie wszyscy pójdą na stadion

Przyglądający się przygotowaniom do meczu i sytuacji w centrum miasta nasz reporter Paweł Popkowski zwraca uwagę, że - według szacunkowych danych - do Wrocławia przyjechało około 70 tysięcy fanów z Hiszpanii i Anglii.

- To o tyle istotne, że pojemność wrocławskiego stadionu to około 45 tysięcy. A to oznacza, że duża część kibiców spotkania będą śledzić w lokalach rozsianych w mieście - przekazuje nasz dziennikarz.

Na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w mieście uwagę zwracał premier Donlad Tusk. We wpisie w mediach społecznościowych zaznaczy, że policja będzie miała "zero tolerancji dla przemocy na ulicach". Szef rządu dziękował też funkcjonariuszom za dotychczasową pracę związaną z bezpieczeństwem przed meczem.

"Ostrzegamy, jeśli będzie trzeba, policja będzie jeszcze bardziej bezwzględna" - napisał premier Tusk.

Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 28, 2025 Rozwiń