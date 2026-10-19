Ewakuują trzy tysiące osób. Saperzy podejmą 250-kilogramową bombę
We wtorek, 20 października, patrol saperski podejmie niemiecką bombę lotniczą SC 250 o wadze około 250 kilogramów odnalezioną na terenie budowy przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu.
- Jutro między godziną 10 a 10.30 saperzy będą podejmować niewybuch celem przewiezienia na poligon i utylizacji - informuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Ładunek zostanie przetransportowany na poligon w Świętoszowie.
Ewakuacja, zamknięte ulice i wstrzymane pociągi
W związku z operacją konieczna będzie ewakuacja około trzech tysięcy osób z pobliskiego obszaru. Wyznaczoną strefę należy opuścić do godz. 9.30.
- Obszar ewakuacji jest bardzo duży, to 300 metrów wokół miejsca odnalezienia niewybuchu. Ewakuacja będzie też dotyczyć dużej grupy mieszkańców Wrocławia - informuje Agata Dzikowska, rzeczniczka Urzędu Miasta we Wrocławiu.
Ewakuacja obejmuje adresy:
- ul. Kolejowa 2-56
- ul. Prosta 34-46
- ul. Lelewela 1-23
- ul. Grabiszyńska 2-36 (numery parzyste)
- ul. Jęczmienna 12-22 oraz 17-29
- ul. Pszenna 12-28
- ul. Owsiana 1 i 20
- ul. Żytnia 22-28
- ul. Stysia 14-20a oraz 22-41a
- ul. Zielińskiego 1-55 (numery nieparzyste)
- ul. Piłsudskiego 9-29 (numery nieparzyste)
- ul. Skwierzyńska 1-16
- ul. Swobodna 71, 73, 73a, 77, 78
- pl. Rozjezdny
- pl. Legionów 9-14
We wtorek nie odbędą się zajęcia w Technikum Chemicznym przy ulicy Skwierzyńskiej.
Autobusy dla ewakuowanych
Od godziny 8 osoby, które będą potrzebowały transportu, będą mogły skorzystać z dwóch autobusów MPK. Pojazdy zostaną podstawione w rejonie przystanku przy ulicy Grabiszyńskiej i Szpitalnej oraz przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kościuszki, w pobliżu placu Legionów.
Osobom z ograniczoną mobilnością Ochotnicza Straż Pożarna zapewni indywidualny transport. Punkt przyjęcia dla osób ewakuowanych będzie działał w Narodowym Forum Muzyki przy placu Wolności.
Zamknięte ulice i wstrzymany ruch pociągów
"Od godziny 10 planowane jest całkowite zamknięcie ruchu kołowego w rejonie operacji, w tym na ulicy Piłsudskiego i ulicy Grabiszyńskiej w obu kierunkach. Od godziny 10.30 na około 20-30 minut wstrzymany zostanie ruch kolejowy na wiadukcie. Nad zabezpieczonym obszarem obowiązywać będzie zakaz lotów dronami" - przekazuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Mieszkańcy powinni przed wyjściem zabrać dokumenty, telefon i potrzebne leki, a także zamknąć okna i drzwi. Do strefy będzie można wrócić dopiero po zakończeniu działań i zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby.
Miasto uruchomiło również numer Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje o planowanej akcji: 71 770 22 22.