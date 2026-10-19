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Wrocław

Ewakuują trzy tysiące osób. Saperzy podejmą 250-kilogramową bombę

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250-kilogramowa bomba we Wrocławiu
250-kilogramowa bomba we Wrocławiu. Mieszkańcy muszą opuścić strefę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia
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Trzy tysiące osób będzie musiało we wtorek opuścić swoje mieszkania i miejsca pracy. Powodem jest operacja podjęcia 250-kilogramowej bomby lotniczej znalezionej przy ul. Kolejowej we Wrocławiu. W rejonie akcji wstrzymany zostanie ruch samochodowy i czasowo także kolejowy.

We wtorek, 20 października, patrol saperski podejmie niemiecką bombę lotniczą SC 250 o wadze około 250 kilogramów odnalezioną na terenie budowy przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu.

- Jutro między godziną 10 a 10.30 saperzy będą podejmować niewybuch celem przewiezienia na poligon i utylizacji - informuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Ładunek zostanie przetransportowany na poligon w Świętoszowie.

250-kilogramowa bomba we Wrocławiu
250-kilogramowa bomba we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ewakuacja, zamknięte ulice i wstrzymane pociągi

W związku z operacją konieczna będzie ewakuacja około trzech tysięcy osób z pobliskiego obszaru. Wyznaczoną strefę należy opuścić do godz. 9.30.

- Obszar ewakuacji jest bardzo duży, to 300 metrów wokół miejsca odnalezienia niewybuchu. Ewakuacja będzie też dotyczyć dużej grupy mieszkańców Wrocławia - informuje Agata Dzikowska, rzeczniczka Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Wielka ewakuacja we Wrocławiu
Wielka ewakuacja we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ewakuacja obejmuje adresy:

  • ul. Kolejowa 2-56
  • ul. Prosta 34-46
  • ul. Lelewela 1-23
  • ul. Grabiszyńska 2-36 (numery parzyste)
  • ul. Jęczmienna 12-22 oraz 17-29
  • ul. Pszenna 12-28
  • ul. Owsiana 1 i 20
  • ul. Żytnia 22-28
  • ul. Stysia 14-20a oraz 22-41a
  • ul. Zielińskiego 1-55 (numery nieparzyste)
  • ul. Piłsudskiego 9-29 (numery nieparzyste)
  • ul. Skwierzyńska 1-16
  • ul. Swobodna 71, 73, 73a, 77, 78
  • pl. Rozjezdny
  • pl. Legionów 9-14

We wtorek nie odbędą się zajęcia w Technikum Chemicznym przy ulicy Skwierzyńskiej.

Autobusy dla ewakuowanych

Od godziny 8 osoby, które będą potrzebowały transportu, będą mogły skorzystać z dwóch autobusów MPK. Pojazdy zostaną podstawione w rejonie przystanku przy ulicy Grabiszyńskiej i Szpitalnej oraz przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kościuszki, w pobliżu placu Legionów.

Osobom z ograniczoną mobilnością Ochotnicza Straż Pożarna zapewni indywidualny transport. Punkt przyjęcia dla osób ewakuowanych będzie działał w Narodowym Forum Muzyki przy placu Wolności.

Zamknięte ulice i wstrzymany ruch pociągów

"Od godziny 10 planowane jest całkowite zamknięcie ruchu kołowego w rejonie operacji, w tym na ulicy Piłsudskiego i ulicy Grabiszyńskiej w obu kierunkach. Od godziny 10.30 na około 20-30 minut wstrzymany zostanie ruch kolejowy na wiadukcie. Nad zabezpieczonym obszarem obowiązywać będzie zakaz lotów dronami" - przekazuje biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Niewybuch we Wrocławiu
Niewybuch we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Mieszkańcy powinni przed wyjściem zabrać dokumenty, telefon i potrzebne leki, a także zamknąć okna i drzwi. Do strefy będzie można wrócić dopiero po zakończeniu działań i zgodnie z informacjami przekazanymi przez służby.

Saperzy podejmą bombę przy Kolejowej we Wrocławiu
Saperzy podejmą bombę przy Kolejowej we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Miasto uruchomiło również numer Centrum Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje o planowanej akcji: 71 770 22 22.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WrocławNiewybuch
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