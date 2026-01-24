Dolny Śląsk z największą w kraju liczbą wykroczeń zarejestrowanych przez odcinkowe pomiary prędkości

Wrocław Źródło: Google Earth

Dolny Śląsk znalazł się na czele ogólnopolskiego zestawienia wykroczeń zarejestrowanych na odcinkowych pomiarach prędkości w 2025 roku. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to właśnie na autostradzie A4 pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi zanotowano najwięcej naruszeń w całym kraju.

- Najwięcej naruszeń mamy tam, gdzie jest największe natężenie ruchu. Na odcinku Kostomłoty - Kąty Wrocławskie odnotowano 39 175 wykroczeń - mówi tvn24.pl Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Na dolnośląskim odcinku A4 obowiązuje odcinkowy pomiar prędkości Źródło: TVN24 Wrocław

To jest prosty, szeroki i mocno obciążony ruchem odcinek drogi. Codziennie przejeżdżają nim zarówno lokalni kierowcy, jak i tranzyt.

Kilka tysięcy naruszeń w ciągu dwóch miesięcy

Nowy system na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia uruchomiony w ubiegłym roku również zdążył wyłapać kilka tysięcy wykroczeń. - System był uruchomiony w listopadzie ubiegłego roku i przez niespełna dwa miesiące zarejestrował 6300 naruszeń - precyzuje Król.

W samym Wrocławiu również działa odcinkowy pomiar prędkości - najwięcej wykroczeń odnotowano na odcinku Krzywoustego-Wilanowska 11 332. W mieście znajduje się także kilka systemów rejestrujących przejazd na czerwonym świetle, a kolejne czuwają nad bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo‑drogowych.

- We Wrocławiu działają trzy systemy, które reagują na przejazd na czerwonym świetle. Dwa systemy działają na przejazdach kolejowo-drogowych ulicy Średzkiej i Szczecińskiej. I mamy Gądowiankę na Ostatnim Groszu i Bystrzyckiej - tam również monitorujemy niewłaściwe zachowanie w zakresie nie stosowania się do czerwonego światła - opowiada rzecznik.

Ponad 470 tys. wykroczeń w całej Polsce

Według GITD, 73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości działające w kraju zarejestrowały w minionym roku ponad 470,5 tysiąca przypadków przekroczenia prędkości.

- Największą część stanowią wykroczenia w przedziale 11-20 kilometrów na godzinę, co stanowi blisko 60 procent ze wszystkich - mówi Król.

