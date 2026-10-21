Ciało w pustostanie. 49-latek z zarzutem zabójstwa
Ciało mężczyzny z obrażeniami głowy znaleziono 17 października w pustostanie przy ulicy Robotniczej we Wrocławiu. Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto. Przeprowadzono oględziny zabezpieczono dowody.
Sekcja przeprowadzona 19 października wykazała, że przyczyną śmierci były poważne obrażenia głowy i krwawienie wewnątrzczaszkowe.
Przyznał się do zabójstwa
W tej sprawie zatrzymano 49-letniego Tomasza M. Usłyszał zarzut zabójstwa.
"Przyznał się do popełnienia zbrodni zabójstwa i złożył wyjaśnienia, w których dokładnie opisał przebieg wydarzeń. Zarówno pokrzywdzony, jak i podejrzany pozostawali w kryzysie bezdomności" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
49-letni Tomasz M. decyzją sądu trafił do aresztu na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.