Wrocław Ciało w pustostanie. 49-latek z zarzutem zabójstwa Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ciało mężczyzny z obrażeniami głowy znaleziono 17 października w pustostanie przy ulicy Robotniczej we Wrocławiu. Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto. Przeprowadzono oględziny zabezpieczono dowody.

Sekcja przeprowadzona 19 października wykazała, że przyczyną śmierci były poważne obrażenia głowy i krwawienie wewnątrzczaszkowe.

Przyznał się do zabójstwa

W tej sprawie zatrzymano 49-letniego Tomasza M. Usłyszał zarzut zabójstwa.

"Przyznał się do popełnienia zbrodni zabójstwa i złożył wyjaśnienia, w których dokładnie opisał przebieg wydarzeń. Zarówno pokrzywdzony, jak i podejrzany pozostawali w kryzysie bezdomności" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

49-letni Tomasz M. decyzją sądu trafił do aresztu na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.