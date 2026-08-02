Wrocław Bus uderzył w tramwaj we Wrocławiu. Cztery osoby ranne Svitlana Kucherenko |

Kilka osób rannych po zderzeniu busa z tramwajem we Wrocławiu Źródło wideo: Dolnośląskie Alarmowo Źródło zdj. gł.: Dolnośląskie Alarmowo

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Do wypadku doszło przed południem na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu.

- Samochód typu bus zderzył się z tramwajem. W samochodzie oprócz kierowcy znajdowało się dwóch pasażerów. Kobieta w stanie ciężkim oraz mężczyzna z lżejszymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Z tramwaju pasażerka z dzieckiem z obrażeniami niezagrażającymi życiu również została przewieziona do szpitala - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu Źródło zdjęcia: Dolnośląskie Alarmowo

MPK uruchomiło komunikację zastępczą

Ruch na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera został zablokowany. - Doszło do zderzenia tramwaju linii 8 z autem osobowym. Są osoby poszkodowane. W związku z tą sytuacją linie 8, 23 i 24 zostały skrócone do Kromera. Od Kromera do Kowal zadysponowano autobus za tramwaj. Autobusy również jeżdżą objazdami. Linie D, 111, 116 i 161 kierowane są objazdami przez Most Warszawski w obu kierunkach - informuje Daniel Misiak, rzecznik MPK Wrocław.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.