Atakował przechodniów na ulicy. Kobiecie złamał kość nosową

W czwartek, 6 października, funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 31-letniego mieszkańca Wrocławia, który był poszukiwany za ataki na przypadkowe osoby.
Do napaści doszło 25 i 27 października w centrum Wrocławia. Mężczyzna działał bez żadnego powodu, a jego ofiarami padły trzy osoby. Skutkiem jednego z tych ataków była złamana kość nosowa u jednej z kobiet.
Dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców w odpowiedzi na policyjny apel, sprawca został zidentyfikowany i zatrzymany.
Usłyszał zarzuty
"31-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, kwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Na wniosek prokuratora sąd zdecydował dziś o zastosowaniu wobec 31-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław