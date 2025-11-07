Atakował przechodniów na ulicy. Kobiecie złamał kość nosową

Wrocław Źródło: Google Earth

W czwartek, 6 października, funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto zatrzymali 31-letniego mieszkańca Wrocławia, który był poszukiwany za ataki na przypadkowe osoby.

Do napaści doszło 25 i 27 października w centrum Wrocławia. Mężczyzna działał bez żadnego powodu, a jego ofiarami padły trzy osoby. Skutkiem jednego z tych ataków była złamana kość nosowa u jednej z kobiet.

Atakował ludzi na ulicy Źródło: KMP Wrocław

Dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców w odpowiedzi na policyjny apel, sprawca został zidentyfikowany i zatrzymany.

Usłyszał zarzuty

"31-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, kwalifikowane jako czyn o charakterze chuligańskim" - informuje podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował dziś o zastosowaniu wobec 31-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

