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Wrocław

Atak nożem we Wrocławiu. Kobieta walczy o życie, 18-latek zatrzymany

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policja noc samochod shutterstock_2219611825
18-latek zatrzymany po ataku na kobietę we Wrocławiu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock
Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala po ataku nożownika we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Gagarina. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.

Do ataku nożownika doszło w sobotę około godziny 21 przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Funkcjonariusze otrzymali kilka zgłoszeń od świadków, którzy zauważyli niepokojącą sytuację.

- Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. W stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako usiłowanie zabójstwa. Napastnik został zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna krótko po zdarzeniu - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna jest obywatelem Ukrainy, pokrzywdzona to 30-letnia Polka. Zdarzenie jest objęte śledztwem prokuratorskim.

Śledczy na razie nie informują, jaki był motyw ataku. Nie wiadomo również, czy pokrzywdzona i podejrzany znali się wcześniej.

Na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie podejrzanego przez prokuratora. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Marcin Kierwiński: zero tolerancji dla przestępców i nienawiści

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Sprawca zatrzymany. Dobra robota policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" - napisał na platformie X.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Atak nożownika
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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