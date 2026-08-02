Wrocław Atak nożem we Wrocławiu. Kobieta walczy o życie, 18-latek zatrzymany Svitlana Kucherenko |

18-latek zatrzymany po ataku na kobietę we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Do ataku nożownika doszło w sobotę około godziny 21 przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Funkcjonariusze otrzymali kilka zgłoszeń od świadków, którzy zauważyli niepokojącą sytuację.

- Kobieta została zaatakowana nożem przez 18-letniego mężczyznę. W stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako usiłowanie zabójstwa. Napastnik został zatrzymany przez kryminalnych z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna krótko po zdarzeniu - przekazała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Mężczyzna jest obywatelem Ukrainy, pokrzywdzona to 30-letnia Polka. Zdarzenie jest objęte śledztwem prokuratorskim.

Śledczy na razie nie informują, jaki był motyw ataku. Nie wiadomo również, czy pokrzywdzona i podejrzany znali się wcześniej.

Na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie podejrzanego przez prokuratora. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Marcin Kierwiński: zero tolerancji dla przestępców i nienawiści

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Sprawca zatrzymany. Dobra robota policji. Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści" - napisał na platformie X.

Sprawca zatrzymany. Dobra robota @DPolicja

Zero tolerancji dla przestępców i nienawiści. https://t.co/36xLu5EEmb — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 2, 2026 Rozwiń