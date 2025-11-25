Brutalne ataki na kierowców w autobusach. Nagranie

Jak przekazało we wtorek wieczorem biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, do zdarzeń doszło przed godziną 18.
"W trakcie jazdy, sprawca podchodził do grodzi oddzielającej kierowców od przestrzeni pasażerskiej, zagadywał ich, a następnie atakował gazem pieprzowym. Te ataki mogły pozbawić zdrowia nie tylko naszych pracowników, ale też naszych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego" - podało biuro prasowe.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu opublikowało nagranie z jednego ze zdarzeń.
Policja szuka sprawcy
Magistrat podkreślił, że za oba ataki najprawdopodobniej odpowiada ten sam sprawca.
Policja została poinformowana o zdarzeniu. Trwają działania, które mają doprowadzić do zatrzymania sprawcy.
"Jesteśmy w trakcie zabezpieczania materiału z kamer. Nasi motorniczowie i kierowcy mają status funkcjonariusza publicznego. To oznacza, że każdy atak na pracowników ruchu MPK jest ścigany z urzędu" - przekazało biuro prasowe.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: MPK Wrocław