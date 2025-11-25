Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wrocław

Brutalne ataki na kierowców w autobusach. Nagranie

Ataki na kierowców w autobusach we Wrocławiu
Atak na kierowców MPK we Wrocławiu
We Wrocławiu agresywny mężczyzna zaatakował w autobusach dwóch kierowców gazem pieprzowym. O zdarzeniach została poinformowana policja. Opublikowano nagranie, trwają poszukiwania sprawcy.

Jak przekazało we wtorek wieczorem biuro prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, do zdarzeń doszło przed godziną 18.

"W trakcie jazdy, sprawca podchodził do grodzi oddzielającej kierowców od przestrzeni pasażerskiej, zagadywał ich, a następnie atakował gazem pieprzowym. Te ataki mogły pozbawić zdrowia nie tylko naszych pracowników, ale też naszych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego" - podało biuro prasowe.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu opublikowało nagranie z jednego ze zdarzeń.

Klatka kluczowa-52641
Atak na kierowców MPK we Wrocławiu

Policja szuka sprawcy

Magistrat podkreślił, że za oba ataki najprawdopodobniej odpowiada ten sam sprawca.

Policja została poinformowana o zdarzeniu. Trwają działania, które mają doprowadzić do zatrzymania sprawcy. 

"Jesteśmy w trakcie zabezpieczania materiału z kamer. Nasi motorniczowie i kierowcy mają status funkcjonariusza publicznego. To oznacza, że każdy atak na pracowników ruchu MPK jest ścigany z urzędu" - przekazało biuro prasowe.

Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki

Zaatakował kierowcę autobusu. Próbował wtargnąć do szoferki

WARSZAWA
"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"

"Bez najmniejszego powodu wyciągnął kierowcę siłą z kabiny autobusu" i "zaczął zadawać ciosy"

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: MPK Wrocław

