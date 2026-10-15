250-kilogramowy niewybuch na budowie. Na miejscu saperzy
Około godziny 13.30, podczas prac na placu budowy przy ulicy Kolejowej, znaleziono niewybuch. Jak informuje policja, pocisk waży około 250 kilogramów.
- Na miejscu jest nasz patrol, policja, jest też tam patrol saperski. Na ten moment trwają ustalania, kiedy mógłby zostać podjęty ten pocisk i czy to odbędzie się dzisiaj, czy w dniu jutrzejszym - przekazał sierż. szt. Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Źródło: tvn24.pl