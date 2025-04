Parafianie dostali trzy koperty na datki

Powiat świdnicki (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Parafianie z Witoszowa Dolnego, Górnego, Pogorzały i Komorowa (woj. dolnośląskie) otrzymali od swojego proboszcza informację o tym, że tegoroczne wizyty duszpasterskie odbędą się po świętach wielkanocnych. Niektórych wiernych jednak bardziej zdziwiły trzy osobne koperty na datki.

Pierwszy sprawę nagłośnił portal swidnica24.pl, który opisał sytuację, z którą mierzą się parafianie z parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Witoszowie Dolnym. Czytelnicy poinformowali, że otrzymali od proboszcza list, w którym zostali poinformowani o tym, że "od tego roku wizyta duszpasterska zostanie przeniesiona na okres po Wielkiej Nocy i będzie się odbywała w weekendy".

Trzy koperty na datki

Najbardziej jednak kilku wiernych oburzyło to, że otrzymali oni trzy koperty na datki. Pieniądze mają zostać przeznaczone na ofiarę, kwiaty, sprzątanie i organistę oraz na remonty.

"Ksiądz z parafii w Witoszowie Dolnym chodził po kolędzie już w listopadzie ubiegłego roku, mało tego, w tym roku zapowiedział kolędę już w kwietniu. Przesyłając w dodatku bezczelnie do każdej z rodzin po trzy koperty na datki. Według mojej skromnej opinii jest to karygodne, co ten proboszcz wyprawia" - alarmuje kolejna osoba cytowana przez lokalny portal.

Ksiądz odpowiedział, że osoby, które chodzą do kościoła nie powinny być zaskoczone. - Tak jest od szesnastu lat - krótko skomentował sprawę.

Dodzwoniliśmy się do księdza, jednak odmówił rozmowy z nami. Wysłaliśmy w tej sprawie maila z pytaniami do świdnickiej diecezji.

Nietypowy termin wizyty przez problemy zdrowotne

Kontrowersje wzbudził także nietypowy termin wizyt. "Z całym szacunkiem dla Niego, ale pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, żeby wizyta duszpasterska odbywała się wiosną? Zwłaszcza, że wizyty były w listopadzie" – cytuje jedną z mieszkanek terenu parafii portal swidnica24.pl

Ksiądz wyjaśnił, że powodem tej decyzji jest jego stan zdrowia po operacjach. "Przechodzenie od domu do domu w okresie zimowym byłoby w tym wypadku lekkomyślne" - wyjaśnił kapłan.