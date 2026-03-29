Zderzenie z ciężarówką. Zginęły trzy osoby

Do zdarzenia doszło powiecie dzierżoniowskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w niedzielę w Wilkowie Wielkim, w powiecie dzierżonowskim. Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, na drodze krajowej nr 8.

Służby otrzymały zgłoszenie o 6.36. Na miejscu pojawiły się policja, pogotowie, trzy zastępy straży pożarnej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. "W wypadku zginęły trzy osoby. Trasa jest nieprzejezdna i będzie zablokowana przez kilka godzin. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami" – przekazał dyżurny GDDKiA.

Zjechała na przeciwległy pas

Ofiary śmiertelne to osoby podróżujące autem osobowym. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca 27-latka zjechała na przeciwległy pas drogi i zderzyła się z ciężarówką. Ustalamy wiek pozostałych dwóch ofiar - to młodzi mężczyźni - powiedział TVN24 Jarosław Zbozień, naczelnik wydziału drogowego policji w Dzierżoniowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD