Wrocław Uderzył w radiowóz, potrącił policjanta Svitlana Kucherenko |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Wałbrzychu

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27 września około godziny 4 na jednej z ulic w Wałbrzychu policjanci zauważyli samochód osobowy, którego kierujący, włączając się do ruchu, nie zastosował się do znaku nakazu jazdy w prawo. Chcieli zatrzymać go do kontroli, ale zaczął uciekać. Po krótkim pościgu kierowca wjechał na teren jednej z posesji. Początkowo zatrzymał samochód, ale gdy policjant podszedł do auta, nagle ruszył i ponownie próbował odjechać. Wtedy funkcjonariusze zablokowali jego auto radiowozem.

Podczas ucieczki potrącił policjanta

"50-letni kierujący zaczął wykonywać kolejne manewry. W pewnym momencie uderzył w bramę wjazdową do posesji, a następnie z dużą siłą - cofając - w oznakowany radiowóz, przy okazji potrącając także interweniującego funkcjonariusza. Ostatecznie chwilę później 50-letni mieszkaniec Wałbrzycha został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjantowi, na szczęście, nic poważnego się nie stało" - informuje policja w Wałbrzychu.

Kierowca z zakazem prowadzenia aut potrącił policjanta Źródło zdjęcia: KMP w Wałbrzychu

Jak ustalili policjanci, mężczyzna ma aktywny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało 0,48 promila w organizmie. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz czynnej napaści na funkcjonariusza. Odpowie również za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i kierowanie autem po użyciu alkoholu.

Uciekał przed policją Źródło zdjęcia: KMP w Wałbrzychu

Po pościgu trafił do aresztu

W środę przed południem 50-latek został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku, a kierowca trafił na dwa miesiące do aresztu.

Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności, gdyż czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa czyli recydywy.