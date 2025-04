Siedem aut zderzyło się na autostradzie. Dwie osoby ranne

Zderzenie 8 aut. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Źródło: KP PSP w Jaworze

Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca doszło do dwóch zdarzeń blisko siebie - najpierw zderzyły się trzy samochody, a później doszło do kolizji czterech aut. Dwie osoby są poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło o 09:48 na autostradzie A4 pomiędzy miejscowością Wądroże Wielkie a Budziszów na Dolnym Śląsku.

- Doszło do dwóch zdarzeń blisko siebie. Do pierwszego zdarzenia doszło z udziałem trzech samochodów i tam mamy dwie osoby poszkodowane. W bardzo bliskiej odległości doszło do zderzenia czterech samochodów, najechania na tył. W drugim zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Łącznie jest uszkodzonych siedem samochodów. Na razie tylko dwie osoby wymagały pomocy medycznej - podaje starszy aspirant Aleksandra Pieprzycka z sekcji prasowej dolnośląskiej policji.

Droga A4 jest całkowicie zablokowana w kierunku Zgorzelca.

Zderzenie siedmiu aut na A4 Źródło: kpt. Krzysztof Napierała KP PSP Jawor

Lądował LPR

- Doszło do zderzenia siedmiu samochodów. Pojazdami podróżowały 24 osoby. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, dwa OSP, trzy zastępy ratowników medycznych i dodatkowo lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformował mł. bryg. Łukasz Starowicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Dwie osoby ranne Źródło: kpt. Krzysztof Napierała KP PSP Jawor

Lądował LPR Źródło: kpt. Krzysztof Napierała KP PSP Jawor