Oleśnica (woj. dolnośląskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w piątek w Twardogórze. - 14-letni sprawca zaatakował nożem swoją matkę, zadał jej trzy ciosy - poinformował Jakub Dłubacz, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wiadomo, że gdy kobieta trafiła do szpitala, była przytomna. Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

O losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Na razie nie wiadomo, kiedy poszkodowana będzie w stanie złożyć zeznania.