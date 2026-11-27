14-latek zaatakował matkę nożem. Został zatrzymany
Do zdarzenia doszło w piątek w Twardogórze. - 14-letni sprawca zaatakował nożem swoją matkę, zadał jej trzy ciosy - poinformował Jakub Dłubacz, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Wiadomo, że gdy kobieta trafiła do szpitala, była przytomna. Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
O losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Na razie nie wiadomo, kiedy poszkodowana będzie w stanie złożyć zeznania.
Źródło: PAP, tvn24.pl
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