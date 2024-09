"To były mieszkania, teraz jest zakaz wstępu". Lądek-Zdrój po przejściu powodzi

Powódź minęła, ale dramat mieszkańców pozostał. Lądek-Zdrój (woj. dolnośląskie) nie przypomina już miasta sprzed 10 dni. Budynki nienadające się do zamieszkania, uszkodzone drogi i tony śmieci leżące na ulicach. Skalę zniszczeń pokazał na antenie TVN24 Radomir Wit.

Lądek-Zdrój to rodzinne miasto dziennikarza TVN24 Radomira Wita. "Przerażającą siłę wody" pokazał już na nagraniach , które udostępnił w mediach społecznościowych. 5,5-tysięczne miasto zostało zniszczone w wyniku powodzi. Najpierw ulice zalała Biała Lądecka, a następnie - po tym, jak w położonym powyżej Lądka Stroniu Śląskim pękła tama - wielka woda spustoszyła tę piękną uzdrowiskową miejscowość.

Po tygodniu od tamtych nagrań dziennikarz ponownie wrócił do miasta, które nadal nie przypomina tętniącego życiem uzdrowiska.

- Wiele budowli, kamienic tutaj w Lądku jest wyłączonych z użytkowania. Pierwsze oględziny sprawiły, że na niektórych budynkach pojawiły się napisy „zakaz wstępu” - mówił na antenie TVN24 Radomir Wit. - Widać, jak potężna, niszcząca, dewastująca była siła wody. Widać, jaki to jest dramat, jakie to są tragedie tych, którzy tu mieszkali. Widzą państwo mieszkania zostawione tak, jakby ktoś miał zaraz do nich wrócić. Widzą państwo niszczącą siłę wody i ścianę, której właściwie nie ma - dodał.