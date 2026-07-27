Góry Stołowe Chłopiec wpadł do skalnej szczeliny. Akcja ratunkowa w górach Oprac. Svitlana Kucherenko |

W górach lepiej wędrować ze sprawdzonym przewodnikiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grupa Sudecka GOPR

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Do groźnego wypadku doszło 21 lipca na Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych. Sześcioletni chłopiec na chwilę oddalił się od rodziców i wpadł do jednej z licznych skalnych szczelin.

"Lot zakończył się po około 8-10 metrów upadkiem na głaz, który uchronił go przed dalszym lotem. Upadek choć groźnie wyglądający nie zakończył się tak źle, jak mógł" - informuje Grupa Sudecka GOPR.

Mały turysta spadł 10 metrów w głąb szczeliny Źródło zdjęcia: Grupa Sudecka GOPR

Akcja ratunkowa w Górach Stołowych

Ratownicy wydobyli chłopca ze szczeliny przy użyciu technik linowych. Następnie został on zabezpieczony w materacu próżniowym i przetransportowany do Karłowa. W akcji pomagali strażacy z Radkowa, Nowej Rudy, Kudowy-Zdroju i Kłodzka.

Po zakończeniu działań ratunkowych sześciolatek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Dziecko spadło do skalnej szczeliny na Szczelińcu Wielkim Źródło zdjęcia: Grupa Sudecka GOPR