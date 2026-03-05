W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny

Funkcjonariusze na drodze S8 w okolicach Sycowa zatrzymali transport ponad 24 ton zmielonych tworzyw sztucznych, które przewożone były z miejscowości Rzekuń (Mazowieckie) do Strzegomia (Dolnośląskie).
"W trakcie kontroli dokumentów i rewizji naczepy, funkcjonariusze stwierdzili przewóz odpadów innego rodzaju niż deklarowany. W dokumentach widniały odpady, minerały, kamienie i piasek, natomiast w rzeczywistości był to zmielony plastik" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Wszczął też postępowanie w tej sprawie i zajął transport.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu