W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny

Do zdarzenia doszło w okolicy Sycowa

Funkcjonariusze na drodze S8 w okolicach Sycowa zatrzymali transport ponad 24 ton zmielonych tworzyw sztucznych, które przewożone były z miejscowości Rzekuń (Mazowieckie) do Strzegomia (Dolnośląskie).

"W trakcie kontroli dokumentów i rewizji naczepy, funkcjonariusze stwierdzili przewóz odpadów innego rodzaju niż deklarowany. W dokumentach widniały odpady, minerały, kamienie i piasek, natomiast w rzeczywistości był to zmielony plastik" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Nielegalne odpady Źródło: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał przewóz za nielegalne przemieszczanie odpadów. Wszczął też postępowanie w tej sprawie i zajął transport.

Ciężarówka zatrzymana na S8 Źródło: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Opracowała Svitlana Kucherenko