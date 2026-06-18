Ferrari wjechało w ścianę. Kierowca stracił przytomność
Do kolizji doszło około godziny 9 na ulicy Ofiar Oświęcimskich w Świebodzicach.
- 39-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, kierujący pojazdem marki Ferrari, dostał ataku epilepsji, po czym uderzył w pojazd marki Fiat, a następnie ścianę budynku. Mężczyzna odzyskał świadomość i został zabrany do szpitala - przekazała asp Magdalena Ząbek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
Kierowca był trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających. Na miejscu wciąż pracuje policja.
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Źródło: tvn24.pl