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Wrocław

Ferrari wjechało w ścianę. Kierowca stracił przytomność

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Ferrari uderzyło w auto i budynek
Kierowca Ferrari wjechał w budynek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
39-letni kierowca Ferrari uderzył w inne auto, a następnie w ścianę budynku w Świebodzicach (woj. dolnośląskie). Jak informuje policja, mężczyzna dostał ataku epilepsji, gdy kierował. Trafił do szpitala.

Do kolizji doszło około godziny 9 na ulicy Ofiar Oświęcimskich w Świebodzicach. 

- 39-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, kierujący pojazdem marki Ferrari, dostał ataku epilepsji, po czym uderzył w pojazd marki Fiat, a następnie ścianę budynku. Mężczyzna odzyskał świadomość i został zabrany do szpitala - przekazała asp Magdalena Ząbek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Ferrari uderzyło w auto i budynek
Ferrari uderzyło w auto i budynek
Źródło zdjęcia: TVN24

Kierowca był trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających. Na miejscu wciąż pracuje policja. 

Kierowca Ferrari miał atak epilepsji
Kierowca Ferrari miał atak epilepsji
Źródło zdjęcia: TVN24
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dolnośląskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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