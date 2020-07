Mieszka w Kanadzie, w Polsce szuka swojej przyrodniej siostry. "Ojciec wspomniał o niej tylko raz"

"Tylko raz wspomniał o siostrze"

- Mój ojciec był bardzo tajemniczy, nie mówił wiele na temat swojego życia na Dolnym Śląsku. Tylko raz wspomniał o tym, że mieliśmy tam starszą siostrę. Ktoś z rodziny powiedział kiedyś, że ojciec poślubił kogoś, gdy mieszkał w Polsce. Nie wiemy, czy jego żona była Greczynką, Polką, czy może Macedonką. Mieli mieć córkę, czyli moją przyrodnią siostrę, której teraz szukam - mówi John Collis, syn nieżyjącego już Georgiosa Kolisa. Collis urodził się i mieszka w Kanadzie. To właśnie do Kanady ostatecznie wyjechał jego ojciec. - We wczesnych latach 60. mój dziadek poprosił tatę, by wrócił do Grecji. Jego ówczesna żona nie chciała jechać z nim, dlatego do kraju wrócił sam. Później wyjechał do Kanady, gdzie ożenił się z moją matką. Z tego małżeństwa urodziłem się ja i moja siostra - opowiada Collis.