Tragedia na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie kobiety

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (3 listopada) krótko po godzinie 19 tuż za rondem ks. Jerzego Popiełuszki w Strzegomiu (powiat świdnicki).

- Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Dwie kobiety w wieku 68 i 70 lat zmarły na skutek poniesionych obrażeń - podała starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Tragiczny wypadek w Strzegomiu Źródło: OSP Strzegom

Wyjaśniają, jak doszło do wypadku

Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący busem 30-latek był trzeźwy.

Od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.

