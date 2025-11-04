Tragedia na przejściu dla pieszych. Nie żyją dwie kobiety

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (3 listopada) krótko po godzinie 19 tuż za rondem ks. Jerzego Popiełuszki w Strzegomiu (powiat świdnicki).
- Do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Dwie kobiety w wieku 68 i 70 lat zmarły na skutek poniesionych obrażeń - podała starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Wyjaśniają, jak doszło do wypadku
Z ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący busem 30-latek był trzeźwy.
Od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP Strzegom