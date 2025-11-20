Ukradli elementy torów, doszło do uszkodzenia pociągu

Do kradzieży doszło w środę, 19 listopada około godz. 13 na 31. kilometrze szlaku kolejowego Sobótka Zachodnia-Kobierzyce.
- Sprawcy poprzez demontaż podzespołów doprowadzili także do uszkodzenia przejeżdżającego pociągu. Policjanci nadal wykonują czynności w tej sprawie. Z ustaleń wynika, że celem i motywem działania mężczyzn była chęć sprzedaży skradzionych elementów w punktach skupu metali - powiedziała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Policjanci w środę zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzież - to mieszkańcy regionu w wieku 33 lat i 34 lat, obywatele Polski.
- Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przekazany do prokuratury, która obejmie tę sprawę śledztwem w kierunku zamachu na urządzenia infrastruktury kolejowej, co jest przestępstwem zagrożonym surową karą - dodała policjantka.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu