Wrocław Uciekał przed policją, wjechał w nasyp kolejowy. 33-latek zatrzymany Oprac. Svitlana Kucherenko |

wro.mp4 Źródło wideo: KMP Wrocław Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Wrocławscy policjanci w miejscowości Mokronos Dolny zauważyli kierującego Mazdą bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Gdy funkcjonariusze chcieli go zatrzymać do kontroli drogowej - mężczyzna zaczął uciekać.

"Ucieczka zakończyła się przy ulicy Wrocławskiej w Smolcu, gdzie kierujący Mazdą wjechał w nasyp kolejowy. Policjanci zatrzymali go. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyznę obowiązuje trzyletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - informuje młodszy aspirant Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Pościg zakończył się na nasypie kolejowym Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

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Był pod wpływem narkotyków

Dodatkowo badanie na obecność środków odurzających wykazało dodatni wynik w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. Samochód został odholowany na parking strzeżony, a mężczyznę zatrzymano. Policjanci ukarali 33-latka mandatem w wysokości 100 złotych i pięcioma punktami karnymi.

Uciekał przed policją, wjechał w nasyp kolejowy Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat.