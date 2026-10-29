Uciekał przed policją, wjechał w nasyp kolejowy. 33-latek zatrzymany
Wrocławscy policjanci w miejscowości Mokronos Dolny zauważyli kierującego Mazdą bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Gdy funkcjonariusze chcieli go zatrzymać do kontroli drogowej - mężczyzna zaczął uciekać.
"Ucieczka zakończyła się przy ulicy Wrocławskiej w Smolcu, gdzie kierujący Mazdą wjechał w nasyp kolejowy. Policjanci zatrzymali go. Okazał się nim 33-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyznę obowiązuje trzyletni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - informuje młodszy aspirant Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
Był pod wpływem narkotyków
Dodatkowo badanie na obecność środków odurzających wykazało dodatni wynik w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. Samochód został odholowany na parking strzeżony, a mężczyznę zatrzymano. Policjanci ukarali 33-latka mandatem w wysokości 100 złotych i pięcioma punktami karnymi.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środków odurzających grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat.