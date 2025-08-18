Ktoś okradł ratowników wodnych. Zabrał silnik do łodzi, a część sprzętu zniszczył

Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem

Do włamania do magazynu sprzętu ratowniczego Wodnej Służby Ratowniczej w podwrocławskich Siechnicach doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. To właśnie tam przechowywany jest sprzęt, z którego na co dzień korzystają ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na strzeżonym kąpielisku.

"Skradziono silnik do łodzi motorowej ratowników, a część sprzętu ratowniczego została zdewastowana" - informuje Wodna Służba Ratownicza.

Włamanie do magazynu WSR w Siechnicach Źródło: Wodna Służba Ratownicza

Na miejscu zdarzenia pracowała policja, która prowadzi czynności wyjaśniające i zabezpiecza ślady. Mimo incydentu kąpielisko w Siechnicach funkcjonuje bez zakłóceń.

"Sprzęt został niezwłocznie uzupełniony, a kąpielisko funkcjonuje bez zakłóceń – ratownicy nadal strzegą życia i zdrowia kąpiących się. Jest dla nas niezwykle oburzające, że osoby, których zadaniem jest ratowanie życia, zostały pozbawione narzędzi, które w tym pomagają" - dodaje WSR.

Włamanie do magazynu WSR w Siechnicach Źródło: Wodna Służba Ratownicza