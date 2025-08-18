Logo strona główna
Wrocław

Ktoś okradł ratowników wodnych. Zabrał silnik do łodzi, a część sprzętu zniszczył

Włamanie do magazynu WSR w Siechnicach
Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem
Włamanie do magazynu Wodnej Służby Ratowniczej w Siechnicach. Skradziono silnik do łodzi motorowej, a część sprzętu została zdewastowana. 

Do włamania do magazynu sprzętu ratowniczego Wodnej Służby Ratowniczej w podwrocławskich Siechnicach doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. To właśnie tam przechowywany jest sprzęt, z którego na co dzień korzystają ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na strzeżonym kąpielisku.

"Skradziono silnik do łodzi motorowej ratowników, a część sprzętu ratowniczego została zdewastowana" - informuje Wodna Służba Ratownicza.

Na miejscu zdarzenia pracowała policja, która prowadzi czynności wyjaśniające i zabezpiecza ślady. Mimo incydentu kąpielisko w Siechnicach funkcjonuje bez zakłóceń. 

Zniszczył i podpalił łódź ratowników
Szczecin

"Sprzęt został niezwłocznie uzupełniony, a kąpielisko funkcjonuje bez zakłóceń – ratownicy nadal strzegą życia i zdrowia kąpiących się. Jest dla nas niezwykle oburzające, że osoby, których zadaniem jest ratowanie życia, zostały pozbawione narzędzi, które w tym pomagają" - dodaje WSR.

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wodna Służba Ratownicza

dolnośląskie
