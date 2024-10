Prezydent Jeleniej Góry zawiadamia prokuraturę w sprawie powodzi i obwinia rządy PiS

Jerzy Łużniak wskazuje w nim na możliwość popełnienia przestępstwa przez ówczesnych premierów, ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej, osoby kierujące Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Nie było remontu ani zbiorników

Według Łużniaka, który prezydentem Jeleniej Góry jest od 2018 roku, nie zrealizowano przewidzianych w Planie remontów – m.in. remontu zabudowy regulacyjnej rzeki Kamiennej w Jeleniej Górze. Plan – jak wskazano w zawiadomieniu do prokuratury – zakładał też m.in. budowę pięciu zbiorników retencyjnych, z których żaden nie powstał. "Inwestycje mające chronić mieszkańców i mienie samorządowe nie zostały rozpoczęte w najmniejszym stopniu. Pomimo, iż teren Kotliny Jeleniogórskiej zakwalifikowany w rządowym Planie został do obszarów wysokiego ryzyka wystąpienia powodzi (…) to nie podjęto żadnych działań ograniczających to ryzyko – o zapewnieniu bezpieczeństwa nie wspominając"– napisano w zawiadomieniu do prokuratury.