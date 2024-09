- Nastąpił brak komunikacji pomiędzy nami, Wodami Polskimi, ale też sztabem zarządzania kryzysowego. Te informacje o zbiorniku powinny do nas docierać. Powinniśmy mieć pełną dokumentację, instrukcję działań odnośnie tego, jak należy postąpić w przypadku zagrożenia zbiornika suchego, który wypełnił się 14 września - powiedział w rozmowie z TVN24 Dariusz Chromiec.

Burmistrz Stronia Śląskiego o braku komunikacji

Burmistrz Stronia Śląskiego odniósł się również do kwestii monitorowania stanu wody i tego, co działo się na tamie między 14 a 15 września.

- Raportowanie było między 14 a 15 września. Wody Polskie co godzinę przedstawiały nam stan, tyle tylko że poziomu wody w zbiorniku. Rozmawiałem z kierownikiem RZGW w Kłodzku na temat tego, co będzie się działo, jeśli woda będzie przelewała się przez wały, i jaki mamy czas na ewakuację. Powiedziałem, że ewakuacja już trwa, ale muszę wiedzieć, ile wały wytrzymają. Odpowiedział mi, że sytuacja jest trudna. Mówił o stabilizacji zbiornika - podkreślił burmistrz.

- Jest w oświadczeniu Wód Polskich, że o godzinie 7 była taka informacja, ale do nas ona nie dotarła i moje służby tego nie potwierdziły. Nie miałem takiej informacji - przyznał Dariusz Chromiec.

Tama wymagała przebudowy

- Wymagała modernizacji, przebudowy. Tama nie spełniała swojej roli. Okazało się, że przelewowe kanały nie pracowały. Jeden przepływowy kanał to za mało. Ewidentnie nie było spuszczania wody, tak żebyśmy mogli ją regulować. To stara budowla hydrotechniczna, która po prostu zużyła się. Większe ilości wody, które napłynęły do zbiornika, spowodowały, że nie wytrzymały wały ziemne - podsumował burmistrz.