Kierowca wjechał na czerwonym świetle i zderzył się z pociągiem. Ranna pasażerka w szpitalu

Do wypadku doszło o 9.49 na skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Spokojnej w Polkowicach.
- 76-letni kierujący mieszkaniec Polkowic nie zatrzymał się pomimo wyświetlanego światła barwy czerwonej, nie ustąpił pierwszeństwa pociągowi towarowemu. 71-letnia pasażerka pojazdu, również mieszkanka Polkowic, została zabrana do szpitala w Lubinie - informuje tvn24.pl podkom. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
Mężczyzna był trzeźwy, nie wymagał pomocy medycznej.
Na miejscu nadal trwają czynności. Ruch pociągów jest wstrzymany.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Polkowicach